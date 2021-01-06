السيسي يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد: مصر قلعة الوطنية
كتب:
محمود البدوي
08:57 م | الأربعاء 06 يناير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وقال السيسي، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تؤكد أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال -وسيبقى دائما- يضرب المثُل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة.. كل عام وأنتم بخير، تحيا مصر».