السيسي يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد: مصر قلعة الوطنية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال السيسي، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تؤكد أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال -وسيبقى دائما- يضرب المثُل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة.. كل عام وأنتم بخير، تحيا مصر».