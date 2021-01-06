بالكمامة.. الأنبا يؤانس يترأس قداس عيد الميلاد بمطرانية أسيوط

ترأس "الأنبا يوأنس"، أسقف أسيوط وتوابعها، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكنيسة كاتدرائية الملاك ميخائيل، بشارع النميس بوسط مدينة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث اقتصر حضور القداس على الآباء والكهنة، وعدد محدود من الشمامسة، الذين حرصوا على ارتداء الكمامات الواقية، وسط غياب المصلين من أفراد شعب الإيبارشية.

وأكد مصدر كنسى لـ"الوطن" أن صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مقتصرة على الآباء والرهبان والكهنة وبعض الشمامسة، دون حضور لشعب الكنيسة، نظراً للأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كوروناـ وكذا إلغاء جميع الاحتفالات واستقبال المهنئين على المستويات الشعبية والرسمية.

وفي سياق آخر، انتشرت قوات الأمن ومدرعات سيارات الشرطة والأمن المركزي، في محيط الكنيسة، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس والايبراشيات.

كما تم رفع درجة الاستعداد للقصوى لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة، خلال الاحتفال بقداس عيد الميلاد، وتم وضع كاميرات مراقبة أعلى الكنائس، وربطها مع غرف التحكم في مختلف مديريات الأمن، لمتابعة مجريات الأمور لحظة بلحظة، والتعامل فوراً مع أي حدث طارئ، إضافة إلى تكليف إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية.

وتم التنسيق مع المسئولين بالكنائس لتشكيل لجان شعبية للقيام بفحص المترددين على الكنائس، والتأكد من هوياتهم.