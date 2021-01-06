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"الصحة العالمية" توجه 5 نصائح للاحتفال بعيد الميلاد

كتب:

مريم الخطري
09:08 م | الأربعاء 06 يناير 2021
الصحة العالمية

الصحة العالمية

حرصت منظمة الصحة العالمية علي تقديم التهنئة للمسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وقدمت مجموعة من الإرشادات الوقائية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد خاصة في ظل انتشار جائحة الفيروس وتصاعد المنحنى الوبائي على مستوى العالم وليس مصر فقط، وتزايد أعداد مصابي الأمراض التنفسية ومنهم مصابو فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في منشور توعوي لها: «كل عام وأنتم بخير، احم نفسك ومن حولك من كوفيد-19 خلال الأعياد» واستعرضت مجموعة من الطرق للحماية من فيروس كورونا جاءت كالتالي:

- تواصل مع الآخرين وحافظ على التباعد البدني

 - حضر عشاءً لتتناوله مع من تعيش معهم

- استمتع بالمشي في الهواء

- تسوق عبر الإنترنت وأرسل هدايا لأحبابك

- تواصل مع العائلة والأصدقاء عن بعد

- نظم حفلة إلكترونية مع أحبابك للاحتفال

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