ميخائيل أنطون: تقنين أوضاع 1800 كنيسة ومبنى خدمي منذ 2016

قال ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس، إنه ومنذ إصدار قرارا يخص تقنين أوضاع الكنائس في مصر بنهايات عام 2016، وحتى يوم 29 ديسمبر من العام الماضي، تم تسجيل وتقنين أوضاع 1800 كنيسة ومبنى خدمي لجميع الطوائف المسيحية.

كيفية تقنين أوضاع الكنائس

وأضاف «أنطوان»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن إجراءات تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، تتم عبر تقديم اسم الكنيسة أو المبنى الخدمي المراد تقنين أوضاعه، وتقدم ببعض المستندات، مثل سندات الملكية ورسومات هندسية للمكان، وشهادة الصلاحية الإنشائية، التي تثبت كون ذلك المبني صالح للاستخدام.

وأوضح نائب رئيس لجنة التقنين، أن المحافظة الأولي في تقنين أوضاع الكنائس هي المنيا وتلتها الجيزة، وهو مجهود مضني من الدولة، حتى وفي أثناء أزمة فيروس كورونا أصدر 4 قرارات بتقنين أوضاع إجمالي 240 كنيسة ومبنى: «نشكر ربنا، العمل متوقفش، وده مكنش بيحصل زمان؛ لأنه مكنش فيه قانون، واحنا دولة قانون ومؤسسات تعلي قيمة المواطنة».

الرئيس السيسي دائما ما يهنئ ويتمني السلام للمصريين وليس للأقباط أو المسلمين

ونوه ميخائيل أنطون، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهنئته واحتفالاته كافة مع الأقباط يتمني السلام لكل المصريين، وهو ما يؤكد كونه رئيس لكل المصريين، كما أن لقاءه مع البابا تواضروس الثاني، كان جيد وثري، ولاقى الكثير من القبول والترحاب بين الطوائف المسيحية.

وأشار «أنطون» إلى أن تقنين أوضاع الكنائس يرسخ مفهوم المواطنة، ويؤكد أنه يحق لكل إنسان أن يقيم شعائره الدينية المختلفة، بكل أمن وأمان قانونيا: «احنا نسيج واحد وعايشين على أرض واحدة، وبنحب كلنا وطن واحد، ودولة المواطنة بنسميها 30 يونيو».

وتابع نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس: «يا رب يكون عيد ميلاد سعيد على كل العالم، وكلنا بنصلي من أجل نهاية الوباء الموجود، والعالم كله ينتهي منه الوباء، وتنعم البشرية بكل محبة وفرح وسعادة».