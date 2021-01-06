رامي صبري لتامر حسين.. شكرا على كلامك مع جمهورك وردك غير المسؤول

رد المطرب رامي صبري علي البيان الذي نشره الشاعر تامر حسين بعد هجوم "رامي" علي الشاعر والملحن عزيز الشافعي عبر "فيسبوك".

وكتب رامي عبر فيسبوك: "ومين اللي ادالك الاغنيه دي تكتبها يامحترم ياللي دخلت نفسك وكتبتلي بوست طويل عريض، مين اللي بعتلك الاغنيه تكتبها ، ورؤيه ايه اللي بتتكلم عنها وانتوا واخدين الرؤية بتاعتي من الموزع نفسه".

واضاف رامي: "لو حضرتك عندك رؤية معملتهاش ليه مع موزع تاني غير وسام، دخلت نفسك ودافعت عن الغلط بغلط، وخسرت واحد كان بيحترمك جدا للاسف، حتي لما كلمتني عن تحدي عمرو دياب انا اول واحد عملتهولك وكان ممكن اقول لا".

واختتم رامي: "شكرا ياتامر علي كلامك عني مع جمهورك المحترم وردك غير المسؤول منك كشاعر كبير وأخ وصديق وعمري ما تخيلت منك كده".

وكان الشاعر تامر حسين نشر عبر حسابه عبر الفيسبوك بيان دافع من خلالع عن إتهام رامي صبري لعزيز الشافعي بأخذ اغنيته واعطائها لعمرو دياب.

وجاء نص البيان كالتالي: «أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض، ثانياً... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده، مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً.. اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات».

وأضاف: «يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الاستغلال) للمطرب، وطالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين اختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل اغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية ما يتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب فى سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف ان فيه تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً دى شهادة حق ومش شايف تماماً اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن».

متابعًا: «عيب فيه خصوصيات ما يصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل اكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، واحنا (أصحاب الحق ) وربنا يهدى».