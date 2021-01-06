عزيز الشافعي ردا علي رامي صبري.. مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه

رد الشاعر والملحن عزيز الشافعي علي هجوم الفنان رامي صبري عليه وإعلان توقف التعامل معه بسبب اخذ اغاني رامي صبري واعطائها لعمرو دياب.

وكتب عزيز عبر "الفيسبوك": "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وأضاف عزيز: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، و بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا.. و بعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه".

وإختتم كلامه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية "شكرا" ، اما بخصوص "زي مانتي" فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه.

و أعلن المطرب رامي صبري وقف التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي بسبب أخد أغنية أثناء عمل "صبري" عليها وإعطائها لعمرو دياب.

وكتب رامي عبر "فيسبوك": "ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي".

وأضاف "رامي": "أغنيه شكرا كده للي سبنا أغنيه ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره اخري.

وقد نجحا الثنائي عزيز الشافعي ورامي صبري في تقديم اغنيه ناجحة العام الماضي وهي “حياتي مش تمام"والتي مازالت تحقق مشاهدات عاليه عالفيسبوك

ومنذ ايام اعلن الشافعي عبر حسابه عبر الفيسبوك عمل يجمعه برامي صبري و المنتج محمد حامد حيث نشر الشافعي صوره تجمعهم هما الثلاثة معلقا"احلي صحبه الغاليين"