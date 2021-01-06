بدون حضور شعبي.. قداس عيد الميلاد وسط إجراءات مشددة ببورسعيد

أدت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد قداس عيد الميلاد المجيد بدون حضور شعبي من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهه انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

اقتصرت الصلوات في كنائس بورسعيد على مجمع أباء كل كنيسة، وشاركهم عدد محدود من الشمامسة، ما بين 2 إلى 20 شماس فقط، وذلك على حسب التنظيمات الداخلية لكل كنيسة بالمحافظة.

وشهدت الصلوات تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما ارتدى كل القساوسة والشمامسة الكمامات الواقية، وتم تعقيم الكنائس قبل أداء الصلوات.

ومن جانبه، أكد "القس أرميا فهمي"، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن المواطنين لم يشاركوا في الصلوات في أي كنيسة من كنائس بورسعيد، وذلك لمواجه انتشار فيروس كورونا، بناءً على تعليمات البابا تواضروس الثاني.

وأوضح أن الصلوات بدأت في تمام الساعة 6 مساءً، حتى الساعة 11 مساءً، موجهاً الشكر باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس، إلى الجهات الأمنية والمرورية ببورسعيد، على بذل قصارى جهدهم لتأمين مداخل ومخارج كافة الكنائس خلال إقامة القداس.

وأشار "فهمي" إلى أنه سوف يتابع كل المسيحين ببورسعيد قداس العيد من خلال البث المباشر على موقع كل كنيسة، وأضاف أن جميع كنائس بورسعيد مغلقة غداً الخميس في عيد الميلاد المجيد، ولن تشهد أي احتفالات أو أنشطة أو تجمعات، كما كان يحدث في كل عام.

وفي وقت سابق، أعلن "الأنبا تادرس"، مطران بورسعيد، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعلاج، بعد أن اكتشف الإصابة فى بدايتها.