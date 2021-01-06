وزير التعليم يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: يارب يعود على مصرنا بكل خير
كتب:
محمود البدوي
09:27 م | الأربعاء 06 يناير 2021
الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم
هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال «شوقي»، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يسعدنى أن أهنئ الإخوة الأقباط بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على مصرنا الغالية وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات».