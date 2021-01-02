رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم العالي يعلن صدور حركة تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية

كتب:

الوطن
04:45 م | السبت 02 يناير 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

1- الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

2- الدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.

اقرأ المزيد:

جامعة الإسكندرية تشارك في البحث عن الآثار الغارقة

جامعة الإسكندرية: إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات

جامعة الإسكندرية تقدم 100 منحة لطلاب الدراسات العليا بدول حوض النيل

رئيس جامعة الإسكندرية: نقدم دعما كاملا لمصابي كورونا

"الزربة" رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية و"عبدالقوي" نائبا