وزير التعليم العالي يعلن صدور حركة تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية
كتب:
الوطن
04:45 م | السبت 02 يناير 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
1- الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
2- الدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.