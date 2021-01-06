تحويل الري في 1.2 مليون فدان لنظام التنقيط لمواجهة الفقر المائي

وضعت الحكومة، ممثلة في وزارتي الزراعة والري، برنامجا لتطوير الري من الغمر، للآخر الحديث «التنقيط والمحوري»، في الأراضي الجديدة والمستصلحة ووادي النيل ودلتاه، لمساحة 1.2 مليون فدان، بغرض توفير المياه، بعدما دخلت مصر مرحلة الفقر المائي بـ650 مترا مكعبا للفرد، مقابل 1000 متر مكعب، متوسط عالمي في العام.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك الوطنية مثل الأهلي ومصر والزراعي المصري، لتقديم قروضا بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث في مليون و200 ألف فدان.

وأوضح «عبدالعاطي» أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت خلال الفترة الماضية، إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث في الأراضي الجديدة، والتي خالف مزارعيها الأنظمة التي كانت مقرره، فضلا عن تحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة أشكال المخالفات كافة.

من جهته، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مشروع تحديث نظم الري بمحاوره المختلفة، مطالبا المسؤولين بجهاز تحسين الأراضي، وبرنامج تطوير الري ببذل كل الجهود لإنجاح المشروع القومي لتطوير الري، وتوعية المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، مع سرعة الانتهاء من وضع الخطة الطموحة التي تستهدف تعميم التحديث في كل الأراضي، وفقا لآليات وتوقيتات محددة.

وتنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي برنامجا لتطوير الري في 100 ألف فدان أراضي بمناطق جديدة، تروي بالغمر من النيل، بالمخالفة في 4 محافظات، وهي السويس والاسماعيلية والشرقية وقنا.

وأكد «القصير» أن وزارة الزراعة تنفذ الآليات الخاصة بخطة التحديث المطلوبة لتحويل الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، سواء الرش أو التنقيط، وتفعيل المنظومة بشكل عاجل، طبقا للبرنامج الزمني الموضوع، مع تبادل البيانات والتركيب المحصولي، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى وزارتي الزراعة والري، لإنجاز المشروع القومي.