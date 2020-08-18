رئيس قطاع الإرشاد: تطوير الري الحقلي يساهم في رفع كفاءة توزيع الأسمدة

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، إن تطوير الري الحقلي يساهم في رفع كفاءة توزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، كذلك الحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية الفدانية ودخل المزارع.

وأضاف خلال تفقده عددا من المواقع الإرشادية والإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم عقد اجتماعا موسعا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، حضره المهندس حامد النجار مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم قاسم مدير الإرشاد، المهندس كرم السوري مهندس تطوير الري، المهندس عبدالله ريحان مسؤول المركز الإرشادي بالخادمية، وعدد من المختصين بالمديرية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الإرشادي، لدعم وخدمة المزارعين، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة الحديثة، بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وخفض كل تكاليف الإنتاج، بما يساهم في زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم أيضا زيارة مزرعة عنب، تابعة لأحد المزارعين بالمحافظة على مساحة 2 فدان تروى بالتنقيط، في زمام جمعية البشاير بمركز الرياض، كنموذج لحقول صغار المزارعين التي تم تحديث نظام الري بها وأفاد المزارع عن تجربته والتي أدت إلى خفض تكاليف الري وتقليل كميات الأسمدة المستخدمة مقارنة بالري بالغمر.

وأشار عزوز إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، بناء على تكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة لزيادة الإنتاج والرقعة الزراعية.

وشملت زيارة الوفد لمحافظة كفر الشيخ تفقد 5 مواقع خدمة وإنتاجية، تم معاينتها على الطبيعة، حيث تم زيارة حقل أرز إرشادي بمساحة 10 أفدنة منزرع بصنف سخا 108 ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بناحية المرايعين بكفر الشيخ تم تطوير نظام الري به.

كذلك تم زيارة محطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بناحية زهران بمركز كفر الشيخ تروي 33 فدانا قام بإنشائها وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كنموج لمصادر الطاقة الجديدة المستدامة.

وتفقد الوفد أيضا المركز الإرشادي بناحية الخادمية بكفر الشيخ، والذي يعمل على تأهيل المهندسين الزراعين للقيام بدورهم الإرشادي في خدمة المزارعين، كما تم زيارة مزرعة رمان بناحية الخادمية بمركز كفر الشيخ تروي بالتنقيط على مساحة قدرها 40 فدانا تم تكويدها في إطار خطة تكويد المزارع التي يتم تصدير إنتاجها.