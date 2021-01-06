البحوث الفلكية: تسجيل 4 هزات أرضية بالبحر المتوسط بقوة 3 ريختر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم 4 هزات أرضية رصدت في البحر الأحمر المتوسط، بالقرب من دولة اليونان، أمام سواحل محافظة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس المعهد القومي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهزات الأربعة كانت قوتهم تتراوح ما بين 2 درجة على مقياس ريختر، إلى 3 درجات على مقياس ريختر، مؤكدا أنه لم يشعر بهم أي من المواطنين في مصر، نظرًا لبعد موقع حدوثهم عن مصر بحوالي 400 كيلو متر مربع.

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة ترصد يوميا عددا لا يقل عن 3 هزات تقع يوميا بالمناطق المتفرقة، موضحا أنه لم يعلن عنهم، نظرا لعدم وجود أضرار منهم أو شعور المواطنين بهم، خاصة وأن درجتهم على مقياس ريختر لم تزد عن 3.5 ريختر، فضلا عن بعد موقع حدوثهم، مشيرا إلى أن المعهد يمتلك 77 محطة تعمل بكفاءة، موزعة بجميع مناطق الجمهورية.

ونوه «القاضي» أن المعهد يعمل باستمرار على تطوير واستحداث جميع الأجهزة المتعلقة بالرد وتحليل الظواهر الجوية، والفلك والزلازل، مؤكدا أن طبيعية مصر الجغرافية بعيدة تماما عن جميع الأحزمة الخاصة بالزلازل والفلك.

وناشد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المواطنين بعدم الانسياق نحو المنجمين، والمعروفين إعلاميا بأنهم خبراء فلك، من الإشاعات والأكاذيب نحو توقعات العام الجديد، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة بين ما يروجه هؤلاء المدعين بأحداث الفلك، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لقب خبراء الفلك عليهم المنجمين.

وأكد الدكتور جاد محمد القاضي أن ما يتوقع من قبل هؤلاء كاذب، وليس له علاقة بعلم الفلك: «كذب المنجمون ولو صدقوا».