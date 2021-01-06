عاجل.. ترامب يدعو أنصاره لدعم الشرطة الأمريكية والحفاظ على السلمية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنصاره، إلى تجنب العنف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا: «رجاء دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون. إنهم حقًا إلى جانب بلادنا.. ابقوا مسالمين».

ووصف النائب الجمهوري آدم كينزينجر، ما يحدث بأنه «محاولة انقلاب». كما استنكر تصرفات المحتجين في سلسلة تغريدات، ورد بشكل مباشر على الرئيس ترامب، عبر تويتر: «أنت لا تحمي البلاد».

وفي وقت سابق من اليوم، شجع ترامب، أنصاره، على الاحتجاج أمام مبنى الكابيتول الأمريكي، في الساعات التي سبقت اختراق المبنى، وعلى الرغم من وعده بالانضمام إليهم، انسحب ترامب، إلى البيت الأبيض، في سيارته، وشاهد على شاشات التلفزيون العنف الذي اندلع في الكابيتول.