زعيم الجمهوريين ينتقد ترامب: علينا أن نتحلى بحس وطني حتى ونحن نخسر

انتقد ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعوته للتظاهر وإدعائاته بالفوز، مشيرا إلى أن الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم لم تقدم أدلة على وجود تزوير على نطاق واسع، قائلا: «علينا أن نتحلى بحس وطني حتى ونحن نخسر».

وقال «ماكونيل» في جلسة مجلس الشيوخ لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي بثتها وسائل الاعلام الأمريكية، إن الناخبون قرروا، وإذا تعدينا على قرارهم فسيؤدي ذلك إلى الإضرار بجمهوريتنا إلى الأبد، معتبرا أن المظاهرات التي دعا إليها ترامب «لن تعود إلا بالأذى ولابد لنا أن نحترم القوانين».

وكان ترامب قد قال في كلمة لأنصاره، في واشنطن، قبيل بدء جلسة الكونجرس لإقرار نتيجة الانتخابات، إنه لن يعترف بالهزيمة ولن يستسلم.

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار دونالد ترامب في واشنطن، استجابة لدعوته للتظاهر، احتجاجا على نتائج الانتخابات، وحدثت اشتباكات بين جانب من أنصاره والشرطة الأمريكية.