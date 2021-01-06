طبيب أطفال: فيروس كورونا زاد بنسبة 10 أضعاف عن الموجة الأولى

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، إن فيروس كورونا زاد بنسبة 10 أضعاف ما كان عليه في الموجة الأولى من الفيروس حول العالم، ما سيعزز زيادة عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس: «الأطفال مازالوا أقل عرضه في شدة الحالة، ولكن فيه حالات شديدة بتيجي في الأطفال، وبعض الحالات الشديدة هتتوفى في العالم كله، ومصر ليست استثناء، ويجب الحرص».

قواعد الوقاية من قبل الأطفال لا تختلف عن الكبار

وأضاف «البليدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن قواعد الوقاية من قبل الأطفال لا تختلف عن الكبار، ويجب عليهم تطبيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الماسك الطبي، ولكن وبالنسبة للأطفال أقل من سن العامين فممنوع ارتداء الكمامات بالنسبة لهم.

العلاج للأطفال موجه حسب حالات الإصابة بالفيروس فيما بينهم

وأوضح أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، أن العلاج للأطفال موجه حسب حالات الإصابة بالفيروس فيما بينهم، ولا يوجد شكل محدد لمصابي الفيروس، وكل شخص يعالج بحسب الأعراض التي ظهرت عليه: «تظبيط الجرعات الطبية في صفوف الأطفال المصابين بفيروس كورونا صعب جدا».

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الأربعاء، انطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، بشعار «100 مليون صحة»، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

كما ستجري متابعة الحالات أيضا عبر 5400 وحدة صحية ومركز طبي، فضلا عن تمركز 800 سيارة «قوافل علاجية»، بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية من الفيروس، لتلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق «صحة مصر»، بالإضافة إلى الخط الساخن (105).