أستاذ فيروسات: تحورات فيروس كورونا أدت إلى سرعة انتشاره

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، متزايدة على مستوى العالم، نتيجة ظهور تحورات جديدة في السلالة الموجودة، مشيرا إلى أن هذه التحورات كانت مؤثرة بشكل كبير، ساعد إلى حد ما في زيادة انتشار تلك الفيروسات، وإحداث إصابات كثيرة على مستوي العالم، وأشهرها انجلترا ودول أوروبا.

التحورات أثرت بشكل ما على طريقة ارتباط هذا الفيروس بجسم الإنسان

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي هيثم سعودي، على فضائية Dmc، أن هذه التحورات أثرت بشكل ما على طريقة ارتباط هذا الفيروس بالمستقبلات الموجودة في خلايا الجسم العائل «جسم الإنسان»، وبالتالي ثبت إلى حد ما أن ذلك ساهم في انتشار الفيروس بشكل كبير جدا، وقلل من مدى إدراك جهاز المناعة لوجود الفيروس بشكل معين، وبالتالي زاد انتشار الفيروس في أعداد كثيرة جدا في المجتمع، سواء في دول أوروبا أو حتى الدول التي بدأت بعمل إغلاق بشكل كبير؛ للحد من انتشار هذا الفيروس.

العامل الأساسي للوقاية من كورونا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

وشدد أستاذ الفيروسات، على أن المؤشر الإيجابي في هذا هو أن معدل الانتشار يزيد في توقيت ظهور اللقاحات على مستوي العالم بشكل كبير، ما يبشر من إمكانية الحد من هذا الانتشار بدرجة كبيرة، وبالتالي نقلل فرص انتقال العدوى، ولكن يبقي العامل الأساسي هو الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، التي يجب على الشعب بكل فئاته وأطيافة الامتثال له، بحيث نحاول أن نحد من الانتشار حتي تواجد اللقاحات بأعداد كافية، تستطيع أن تحصن وتحمي المواطنين في ربوع الأرض كافة.