مصدر بالصحة: إطلاق موقع إلكتروني لمتابعة منظومة الأكسجين في المستشفيات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن إطلاق الوزارة بداية من الأسبوع المقبل، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أول أمر يتعلق بالنسخة الكاملة للموقع هو التجسيل للحصول على اللقاحات، مشيرا إلى إطلاق موقع خاص بمبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي، بالإضافة إلى موقع آخر خاص بمتابعة منظومة الأكسجين في المسشتفيات.

واطلقت وزارة الصحة والسكان موقع إلكتروني خاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، أمس.

أولوية الحصول على اللقاح للأطقم الطبية

وذكرت الوزارة أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي، كما شددت على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

واستعرضت الوزارة آلية توزيع اللقاح بمصر، من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات، وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.