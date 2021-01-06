للموظفين.. إزاي تحدد موعد الترقية الوظيفية؟

يتطلع كثير من الموظفين العاملين بالدولة إلى الحصول على الترقية الوظيفية المستحقة، حيث إنهم يحرصون بشكل كبير على تنفيذ جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترقية الوظيفية، ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خدمة إلكترونية، تمكن الموظف من معرفة الموعد المحدد له للحصول على الترقية الخاصة به.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن موعد الحصول على الترقية الوظيفية المستحقة، وفق الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن موعد الحصول على الترقية المستحقة

- يقوم الموظف بالدخول على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- ثم الضغط على «خدمات إلكترونية» الموجودة يمين الصفحة.

- ثم يتم الدخول على الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع للموظفين العاملين بالدولة.

- ويختار الموظف خدمة «التسكين والترقي»، حتى يستطيع الاستعلام عن الموعد المحدد للموظف للحصول على الترقية.

- ثم يقوم الموظف بإدخال عدد من البيانات لتحديد الموعد المطلوب، وهي:

- تاريخ التعيين أو التثبيت على درجة دائمة، ليتم تحديد الموعد ما إذا كان قبل نوفمبر 2016 أو يعد ذلك التاريخ.

- تحديد المجموعة الوظيفية، واختيار طبيعة الوظيفة المراد الاستعلام عنها سواء كانت «تخصصية، كتابية فنية، حرفية، الخدمة المعاونة».

- وتحديد الدرجة المالية سواء كانت «كبير، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة».

- يقوم الموظف بإدخال تاريخ الحصول على الوظيفة المطلوب الاستعلام عنها.

- ثم يتم تحديد القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016.

- والضغط على «بحث» للحصول على النتيجة والموعد المحدد للحصول على الترقية الوظيفية المستحقة للموظف.