حالات تمنعك من الترقية الوظيفية عليك تجنبها

يحرص كثير من الموظفين في الهيئات والمصالح والوزارات الحكومية على تحسين الدرجة الوظيفية الخاصة بهم، كما أنهم يحرصون على العمل بجد واجتهاد حتى يتم ترشيحهم من جهة رئيس العمل للترقية، ولكن هناك العديد من الحالات التي تمنع الموظف من الحصول على الترقية الخاصة به.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الحالات التي يمنع بها الموظف من استحقاق الترقية الوظيفية في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وفق الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

الإجازة بدون مرتب

لا يمكن حصول الموظف على ترقية إذا كان في إجازة خاصة بدون مرتب، حتى إذا كان مستوفيا المدة البينية اللازمة للترقية قبل إجازته، ويجب عودته أولا حتى يحصل على ترقيته.

الإعارة

لا يجوز ترقية الموظف إذا كان في إعارة، حتى إذا كان مستوفيا المدة البينية اللازمة للترقية قبل إعارته، وحتى يحصل على الترقية لابد أن يعود أولا من إعارته.

ويستثنى من الإجازات للحصول على الترقية الحالات الآتية: "الإجازة المرضية، إجازة رعاية طفل، التجنيد، عضوية أحد المجالس النقابية، عضوية مجلس النواب".

الإحالة إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية

في حالة إحالة الموظف إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية لا يحصل الموظف على ترقيته حتى إذا كان مستوفيا للشروط السابقة، في حالة الحكم بالبراءة بحصل الموظف على ترقيته.

الخصم الذي يزيد عن 10 أيام

إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد عن 10 أيام ما لم تمض المدة المخصصة لمحو هذا الجزاء.

الوقف عن العمل

في حالة وقف الموظف عن العمل، لا يحصل على ترقيته.