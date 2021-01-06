إجراءات يجب اتباعها إذا ظهرت عليك أعراض كورونا خلال الأعياد

حذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات في أثناء فترة الاحتفالات بالأعياد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع منحنى الإصابات، ليس على مستوى مصر فقط، بل العالم.

وقالت المنظمة في منشور توعوي لها، إنه في حال ظهور أعراض معينة لابد من طلب الرعاية الصحية على الفور، وجاءت الأعراض «حمى، وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة».

وأكدت المنظمة، أنه خلال الأعياد إذا ظهرت هذه الأعراض يجب ارتداء الكمامات، ثم اتصل بمقدم الرعاية الصحية، وراقب الأعراض لمدة 14 يوما، وتعاون مع إجراءات تتبع المخالطين، وواظب على غسل يديك، ولا تخرج للأماكن العامة، وحافظ على التباعد البدني، وشدد على التهوية الجيدة.

وحرصت منظمة الصحة العالمية، علي تقديم التهنئة للأخوة المسحين بعيد الميلاد المجيد، وقدمت مجموعة من الإرشادات الوقائية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب العلاجي، إلى هيئة المستشفيات التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية، خطابا بترشيح طبيبين على مدار 24 ساعة، لمتابعة الحالات المرضية، خاصة المصابة بكورونا داخل المستشفى.

ووفقا للخطاب، تتمثل مهام هؤلاء الأطباء في إرسال تقريرين يوميا، الأول في العاشرة صباحا، والآخر عند العاشرة مساء، متضمنين تسجيل كمية الأكسجين الموجودة في المستشفى، وحصر عدد المرضى بالأقسام الداخلية، وكميات الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، مشيرا إلى مهمامهم أيضا في حصر المرضى في الرعاية المركزة ،وتقدير كمية الأكسجين التى يحتاجون لها في الساعة، وكذلك التأكد من متابعة فرق التمريض توصيل وفصل الأكسجين للمرضى، وفقا لتعليمات الطبيب.

و تستمر وزارة الصحة برفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة علي مستوي الجمهوريةواتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف