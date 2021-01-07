عادل عبدالفضيل ممثلا عن العمال بقائمة التعيينات في مجلس النواب

كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن قائمة المعينين في مجلس النواب التي سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ستضم عادل عبدالفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ونائب رئيس اتحاد مصر، ومن المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية، خلال الساعات القليلة المقبلة، قائمة بأسماء النواب المعينين بمجلس النواب 2021، والبالغ عددهم بموجب قانون مجلس النواب 28 نائبا، نصفهم من السيدات.

ويشغل عادل عبدالفضيل، رئاسة نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة لاتحاد العمال، وذلك خلفا لمجدي شعبان الذي شغل منصب رئيس النقابة لفترة ما، وأيضًا نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فضلًا عن شغله منصب أمين صندوق اتحاد العمال.

قائمة التعيينات

ونشرت الوطن القائمة الكاملة بأسماء المعينين في مجلس النواب والتي شملت 28 اسما، منذ قليل والتي جاءت كالتالي: (عماد خليل كامل - عادل عبد الفضيل - محمد سعد عوض الله - المستشار إبراهيم الهنيدي - منصف نجيب - درية شرف الدين - حسام غالي- نيفين الطاهري - عبلة الألفي - الشيخ علي جمعة - جمال السعيد - فخري الفقي - محمد عمر الزيات / والد شهيد -محمد زكي أبو حسن - الشيخ سالم مراحيل - دينا إسماعيل - دينا عبد الكريم - إيمان العجوز - هدى عبدالستار - منال هلال - ندى الألفي - فرحة الشناوي - آية مدني - نادية السعدني - جيهان زكي - سحر عطية - كريم سدراك - دينا أحمد إسماعيل).

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة قائمة أسماء المعينين بمجلس النواب 2021 بقرار من رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد النواب المعينين بالقائمة بموجب قانون مجلس النواب 28 نائبا، نصفهم من السيدات، حيث منح القانون رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من أعضاء مجلس النواب، بهدف تمثيل كل أطياف وفئات المجتمع تحت قبة البرلمان، ما يؤثر بالإيجاب على إثراء الحياة النيابية والبرلمانية.