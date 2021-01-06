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«الوطن» تنشر القائمة الكاملة بأسماء المعينين في مجلس النواب

كتب:

أحمد البهنساوى
11:02 م | الأربعاء 06 يناير 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

تنشر الوطن القائمة الكاملة بأسماء المعينين في مجلس النواب والتي شملت 28 اسما كالتالي..

عماد خليل كامل

عادل عبد الفضيل

محمد سعد عوض الله

المستشار إبراهيم الهنيدي

منصف نجيب

درية شرف الدين

حسام غالي

نيفين الطاهري

عبلة الألفي

الشيخ علي جمعة

جمال السعيد

فخري الفقي

محمد عمر الزيات / والد شهيد

محمد زكي أبو حسن

الشيخ سالم مراحيل

دينا إسماعيل

دينا عبد الكريم

إيمان العجوز

هدى عبدالستار

منال هلال

ندى الألفي

فرحة الشناوي

آية مدني

نادية السعدني

جيهان زكي

سحر عطية

كريم سدراك

دينا أحمد إسماعيل

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