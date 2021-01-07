صور.. 5 مشاهد من فوضى واشنطن بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس

أظهرت مقاطع فيديو وصور، أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، في ليلة من الفوضى تخللها إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.

واقتحم المئات من أنصار «ترامب» الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

أعمال شغب

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونجرس.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

الغرف الآمنة

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف الآمنة لأن المبنى قد تم اختراقه.

حظر التجول في العاصمة

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

ورفض القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريس ميلر، طلبا لإرسال تعزيزات الى العاصمة واشنطن.

اعتراض على نتائج الانتخابات

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.

ترامب يدعو للتهدئة

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، مناصريه إلى العودة إلى منازلهم، بعدما اقتحموا مبنى الكونجرس واشتبكوا مع عناصر الشرطة، وقال في فيديو مصور نشره حسابه على تويتر: «عليكم العودة إلى المنازل، نريد السلام، يجب أن يحل النظام، علينا احترام عناصر إنقاذ القانون الرائعين».

وتابع: «لا نريد أن يصاب أي شخص.. إنها فترة صعبة، لم يحدث هذا من قبل».

وعاد ليقول: «علينا الحصول على السلام.. اذهبوا إلى بيتوكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون.. شاهدتم ما حدث وأشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم».