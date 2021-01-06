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أنصار ترامب يعتدون على رجال الشرطة داخل الكونجرس الأمريكي «فيديو»

كتب:

نورهان نصرالله
11:06 م | الأربعاء 06 يناير 2021
العنف داخل الكونجرس

العنف داخل الكونجرس

أصيب العديد من الضباط بجروح ونقل واحد على الأقل إلى المستشفى، بحسب مصادر لشبكة «CNN»، عندما اقتحم متظاهرون مؤيدون لـ ترامب، مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق اليوم، حيث كان أعضاء الكونجرس يجتمعون للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونجحت قوات الشرطة في إخلاء مجلس الشيوخ من مثيري الشغب، وقال ضابط لشبكة «CNN» إنهم نجحوا في طردهم بعيدًا عن جناح مجلس الشيوخ بالمبنى ونحو القاعة المستديرة، وقاموا بإخراجهم من الأبواب الشرقية والغربية لمبنى الكابيتول.

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