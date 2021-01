عاجل.. بالفيديو بايدن: على ترامب الدعوة بسرعة إلى إنهاء الفوضى

دعا الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس ترامب للظهور على شاشة التلفزيون الوطني وإدانة مؤيديه الذين انتهكوا مبنى الكابيتول الأمريكي، متابعا: «على ترامب الدعوة بسرعة إلى إنهاء الفوضى»، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وقال بايدن في كلمته، اليوم، بعد أحداث العنف التي اندلعت في مبنى الكابيتول الأمريكي، «التصديق على نتائج الانتخابات يفترض أن يكون حدثا مقدسا للديموقراطية الأميركية، ما حدث أصابني بالصدمة والحزن لأن أمتنا التي طالما كانت منارة الضوء والأمل في الديمقراطية ، قد وصلت إلى مثل هذه اللحظة المظلمة».

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، «تهديد سلامة المسؤولين المنتخبين، ليس احتجاجا.. إنه تمرد».

وتابع بايدن: «يجب أن يكون عمل اللحظة وعمل السنوات الأربع القادمة هو استعادة الديمقراطية والشرف والاحترام وسيادة القانون، خلال الحرب والصراع، عانت أمريكا الكثير. وسنبقى هنا وسننتصر مرة أخرى وسننتصر الآن، تذكير اليوم مؤلم بأن الديمقراطية هشة وأن الحفاظ عليها يتطلب أناس ذوي نوايا حسنة».

