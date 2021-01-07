تواضروس يدعم الأطقم الطبية من داخل القداس: نصلي من أجل سلامتكم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى تهنئة رقيقة بعيد الميلاد المجيد من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل العاملين في الفرق الصحية سواء الأطباء أو الممرضين والفنيين وكل العاملين بالمستشفيات للمجهودات التي يبذلونها ويقدمونها ليلا ونهارًا وسط الخطر دون كلل أو خوف، قائلا «نقدم لهم الشكر ونصلي من أجل سلامتهم».

تواضروس يشكر حكومة مدبولي بعد تهنئهم له بعيد الميلاد

وأضاف «تواضروس»، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد، أنه يشكر كل من السادة الوزراء الذين هنأوه بعيد الميلاد، وهم وزراء الخارجية السفير سامح شكري، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور خالد العناني وزير الأثار والسياحة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعلى مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما وجه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لكل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، فضلُا عن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه البابا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير ئؤون المجالس النيابية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجار والصناعة ونفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد القصير وزير الزراعة، والطيار منار عنبه وزير الطيران، وذلك وزير الدولة للإنتاج الحربي.

البابا تواضروس يشكر المحافظين المهنئين له بعيد الميلاد

كما وجه شكره للمحافظين، واختص بهم محافظ جنوب سيناء، والبحيرة ودمياط وسوهاج وأسوان والمنوفية وقنا وبنى سويف والأقصر والبحر الأحمر والمنيا، كما وجه الشكر لكل المستشارين رؤساء الهيئات القضائية والأندية القضائية وأعضائها ورؤساء المحاكم والهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء النيابات العامة.