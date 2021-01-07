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محمود مسلم

عاجل.. إغلاق طريقي محور 30 يونيو والسويس الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة

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الوطن
01:29 ص | الخميس 07 يناير 2021
شبورة كثيفة

شبورة كثيفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق السويس الصحراوي ومحور 30 يونيو للمتجه إلى الإسماعيلية والسويس لوجود شبورة تعيق الرؤية، ومنعا لوقوع الحوادث المرورية. 

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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