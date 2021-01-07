حكاية رجل قتل زوجته ثم حاول الانتحار بالفيوم.. حبسته يومين فخرج لينتقم

أقدم رجل على قتل زوجته بدائرة قسم شركة الشواشنة، بمحافظة الفيوم، انتقامًا منها بعدما ضربها وطلبت له الشرطة فألقت القبض عليه وحبسته يومين، فانتقم منها بقتلها ثم أصاب نفسه، فيما دخل أبناؤه الثلاثة في صدمة بعدما رأوا والدهم يقتل والدتهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد قيام شخص يدعى «عبدالغني»، بقتل زوجته طعنًا بالسكين في رقبتها ورأسها، فسقطت غارقة في دمائها، ثم قام بإصابة نفسه في رقبته محاولًا الانتحار لكن تم إنقاذه.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم عبدالله عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة، أنّ المتهم كان دائم الشجار مع زوجته بسبب تعاطيه المخدرات ومحاولة زوجته المستمرة الضغط عليه للتوقف عن التعاطي من أجل أبنائه الثلاثة ولكنه كان يتعدى عليها بالضرب ويواصل التعاطي.

وأضافت التحريات أنّه منذ عدة أيام تشاجر الزوجين وطلبت زوجته الشرطة وتم القبض عليه واحتجازه لمدة يومين بالقسم، وعندما خرج ظل يتشاجر معها فيما تتجنب هي الاشتباك معه خوفًا منه بعدما تسببت في حبسه وترصده للانتقام منها، ولكنه تشاجر مع المجني عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فهرع إلى المطبخ واستل سكينًا وضربها في رقبتها ورأسها فسقطت غارقة في دمائها فأُصيب بحالة هياج عن رؤيته لدمائها وحاول ذبح نفسه لكنه فشل وأصيب بجرح قطعي.

وأصيب أبناء المجني عليها بصدمة إثر رؤيتهم والدتهم قد قُتلت غارقة في دمائها على يد والدهم، حيث أنّ أكبرهم بالصف الرابع الابتدائي.

وألقت قوات مباحث الشواشنة، القبض على المتهم، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبشواي العام، ثم تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام بأمر من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة، ثم صرحت بدفن الجثمان، وأمرت بحبس الزوج القاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات.