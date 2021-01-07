مصائب أمريكا في 24 ساعة.. كورونا ومظاهرات واعتداءات: خلصانة بحظر

رغم التشديدات والتحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة العالمية باستمرار بضرورة التباعد الاجتماعي، تجنباً لارتفاع أعداد المصابين، إلا أن الشعب الأمريكي، والذي يتصدر قائمة الدول الأكثر عدداً بين المصابين بفيروس كورونا، وبلغ عددهم حتى الآن 21,579,641 حالة، كان له رأياً أخراً، فخرج اليوم، عشرات الآلاف من المواطنين المؤيد للرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، للتظاهر أمام مبني الكونجراس.

وسجلت الولايات المتحدة اليوم، عدد المصابين بالفيروس 235.512 حالة، أما الوفيات 3.586 حالة، ورغم هذا الارتفاع الشديد والمستمر بين المواطنين، إلا أنهم يضربون بالإجراءات الوقائية عرض الحائط، وخرجوا في زحام شديد وإلتحام قوي متظاهرين أمام مبنى الكوانجراس الأمريكي، داعمين «دونالد» غير مبالين بانتشار فيروس قاتل على مستوى العالم، واحتقانهم وزحامهم بهذه الصورة، يمكن أن تؤدي إلى انهيار العالم بأكمله، وهذا التظاهر ينجم عن أعداد هائلة بين مصابي كورونا، سيتم حصرها بالوقت القريب.

وقد اتجهت شرطة واشنطن مؤخراً، للسيطرة على التظاهرات بالتهديد والوعيد، محذرة من كسر حظر التجوال الذي تم إعلانه مؤخرا بسبب الفوضى التي يشهدها محيط مبنى الكونجرس بالتزامن مع جلسة التصويت على نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وجاء هذا الاقتحام من قبل مئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وقد حدث بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

ويذكر أيضاً أن الولايات المتحدة كانت بدأت في حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في ديسمبر الماضي بهدف إعطاء اللقاح لـ20 مليون شخص بحلول نهاية الشهر ذاته، ولم يتم تطعيم سوى 4 مليون و500 ألف شخص فقط حتى الآن.

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى إخلاء مقر الحزب الديمقراطي في ظل أحداث الكونغرس.