الكونجرس بطل الأحداث في 24 ساعة.. قنبلة أنصار ترامب وتهديدات إيرانية

في ظل الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء داخليا أو خارجيا، تصدر الكونجرس العناوين خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث عثرت قوات الأمن الأمريكية على عبوة ناسفة واحدة على الأقل في حرم مبنى الكونجرس بواشنطن، مساءالأربعاء، وفق ما قال العديد من مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة «إن بي سي» الأمريكية.

وقال المسؤولون إنه تم العثور على العبوة الناسفة خارج المبنى، وذكر مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، «بالتعاون مع شركائنا في سلطات إنفاذ القانون، استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن لتقارير عن وجود أداة مشبوهة»، وأضاف المتحدث أن التحقيق جار.

من جانبه، أفاد مراسل نيويورك تايمز على تويتر، بالعثور على عبوة ناسفة في مقر الحزب الجمهوري وتفجيرها بشكل آمن.

كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى إخلاء مقر الحزب الديمقراطي في ظل أحداث الكونغرس.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وفي سياق منفصل نشرت قناة الأمريكية CBS أول تقرير حول وجود تهديدات لاستهداف الكونجرس، وعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه «يأخذ كل التهديدات بالعنف ضد السلامة العامة بصورة جدية».

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الرسالة مفادها بأن «طائرة مدنية سوف تصطدم بمبنى الكونجرس الأربعاء مع انعقاد جلسة الكونجرس للمصادقة على الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني».

وأضافت أنه جرى إبلاغ قادة البنتاجون والأجهزة الأمنية بهذا الحادث.

وأوضحت أن التسجيل الصوتي مصمم ومهندس إلكترونيًا ولا يقف وراءه أي مشتبه فيه، فيما تجري السلطات تحقيقات واسعة.

من جانبها كشفت مصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ FBI يحقق بعملية اختراق لموجة ترددات الملاحة الجوية والتهديد بضرب مبنى الكونجرس بطائرة انتقاما لمقتل اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت عدة مصادر مطلعة لـ«سي إن إن» الأمريكية، إن التهديد لا يبدو أنه موثوقا، لافتة إلى أن التهديد التقطته إدارة الحركة الجوية في نيويورك، وأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحثون في هذا الأمر.

وقال مصدر في الإدارة الأمريكية لـ«سي إن إن»، إن التهديد «غريب» والحادثة معزولة ولا تطابق أي معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى كون التهديد ليس له أي روابط بأمور تتقفى أثرها الولايات المتحدة الأمريكية حول إيران.

ويشار إلى أنه حتى وإن كان التهديد غير موثوق بمصداقيته إلا أن الدخول على ترددات الملاحة الجوية والإدلاء بتهديدات تعتبر جنحة.