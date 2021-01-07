أستاذ مناعة: السؤال الآن «مين مجالهوش كورونا» وليس «مين اللي أصيب»

هنأ الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذكر أن الأعياد عند المصريين ترتبط بأكلات بعينها، مثل أكل الرنجة والفسيخ في عيد شم النسيم، وكذلك في عيد الأضحى والذي يتميز بتناول اللحوم، وهناك ارتباط وثيق بين الأكل والأعياد عند المصريين، ناصحًا الأخوة الأقباط بتناول كل ما يريدونه خلال عيدهم ولكن بكميات بسيطة لرفع المناعة.

مصباح: مصابوا الفشل الكلوي عليهم الإكثار من الخضراوات

وأضاف «مصباح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، أن الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي والكبدي عليهم تقليل اللحوم وزيادة أكل الخضراوات بألوانها إضافة إلى البصل والثوم والمكسرات والبليلة والقمح لتقوية المناعة، خاصة في الفترة الحالية نظرًا لانتشار وباء كورونا، «المفروض أن نأخذ حذرنا في هذه الأيام وأن نهتم بالأغذية التي تقوى المناعة، لأنه لو لم نأخذ حذرنا ستضاعف أعداد الإصابات في شهر فبراير».

متخوف من وضع وسلوكيات البعض

وتابع: «السؤال في الوقت الحالي هو ليس مين جاله كورونا بل هو مين مجالوش كورونا، أنا بجد متخوف من وضع الناس وسلوكياتهم والإحساس بالاستهتار وعدم المسئولية وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية، معظم المواطنين لديهم إهمال كبير في تطبيق الإجراءات وهناك إحساسا بعدم المسؤولية وبذلك ستكون هناك زيادة في إصابات كورونا بشكل متسارع».

وناشد أستاذ المناعة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي، خاصة في الفترة الحالية حتى بداية فبراير، فلا توجد أي دولة على مستوى العالم تستطيع تحمل العبء الذي يقع على المنظومة الطبية كلها الناتج عن زيادة أعداد الإصابات بالفيروس وهو ما يستدعي ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد.

الكمامة أهم لقاح واق من كورونا حتى اللحظة

وأوضح «مصباح»، أن الكمامة تٌعد حتى الآن هي أهم لقاح واق من وباء كورونا، ويليها التباعد الاجتماعي وعدم التواجد لفترة طويلة في الأماكن المزدحمة، فوجود تطعيم لن يمنع انتشار الفيروس بشكل سريع، ولا يوجد تطعيم حتى الآن قد يأتي بنتيجة قبل الشتاء المقبل.