غرق شاب في النيل وطفلة في «مسقى مائي» بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقا، إثر سقوطها داخل مسقى مائي بقرية الجواهين دائرة مركز جرجا بسوهاج، أثناء تواجدها بصحبة والدتها بأرضهم الزراعية، كما لقي شاب مصرعه غرقا، إثر سقوطه في نهر النيل بدائرة مركز شرطة المنشاه.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد مصطفي رفيق، مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول الطفلة «منار.ص.ع»، 9 سنوات، تقيم بناحية الجواهين دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث غرق.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا، وبالفحص وسؤال والدتها «سيدة.م.ص»، 33 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت أنه أثناء تواجد ابنتها برفقتها بأرضهم الزراعية بذات الناحية إنزلقت قدماها وسقطت داخل مسقي مائي، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وتلقي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بغرق شخص بنهر النيل بناحية بندر المنشاه، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق «فتحي.ا.م» 17 عامًا طالب ويقيم ميت غمر الدقهلية وتم إنتشال الجثة.

بسؤال مرافقيه «محمد.ع.ع»، 19 سنة، حاصل علي دبلوم تجارة، ويقيم ببندر المنشاه، و«علي.ا.ع»، 17 سنة، طالب ويقيم بميت غمر، الدقهلية، قررا أنه حال سيرهم على حافة نهر النيل بذات الناحية برفقة المذكور إنزلقت قدميه وسقط به ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.