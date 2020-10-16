مصرع طفلين صعقًا بالكهرباء وغرقًا في النيل بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج حادثين منفصلين، أسفرا عن مصرع طفلة صعقا بالكهرباء، عندما لامست يدها أحد الاسلاك العارية، داخل منزلها بقرية كوم اشكيلو، دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وطفل غرقا في أثناء الاستحمام في نهر النيل، دائرة قسم ثان سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول الطفلة "ياسمين. م. ا. م"، 11 عاما، تلميذة، تقيم بناحية كوم اشكيلو، دائرة المركز، "جثة هامدة"، إدعاء صعق كهربائي.

وانتقل الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث المركز، وضباط المباحث الجنائية، إلى مكان البلاغ، وبسؤال عمها "علي. ا. م"، 23 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة بالمنزل، لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.

كما ورد بلاغ لمدير أمن سوهاج، من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بغرق طفل بنهر النيل، في شارع امتداد الجمهورية دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الطفل أبو الحمد محمد، 12 عاما، تلميذ، يقيم بدائرة مركز سوهاج، وانتشلت الجثة، ونقلت لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال والده المدعو "محمد. ا. م" 58 عاما، موظف، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.