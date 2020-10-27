إنقاذ عامل ألقى نفسه في نهر النيل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ عامل ألقى نفسه في نهر النيل بدائرة قسم ثان سوهاج، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بإلقاء شخص نفسه بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم، دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين قيام المدعو "أحمد.م.م" 30 عاما، عامل، ويقيم مدينة ناصر دائرة القسم بإلقاء نفسه بنهر النيل.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ المذكور وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بإقدامه على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن آخر محاولات الانتحار في نهر النيل بسوهاج كانت منذ عامين لطالبة بكلية التربية في جامعة سوهاج، ألقت نفسها في نهر النيل بدائرة مركز أخميم، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثتها.

وبحسب بيان مديرية الأمن، تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانتحار (الزهراء.ن.أ - طالبة بكلية التربية – تقيم بناحية الجلاوية - دائرة مركز ساقلته) بإلقاء نفسها بنهر النيل، تمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بناحية سفلاق ونقلت للمستشفى المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2496 إداري مركز أخميم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري.