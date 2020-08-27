غرق طفل أثناء استحمامه في مياه النيل بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا في أثناء استحمامه في نهر النيل بمدينة سوهاج، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بورود بلاغ بغرق طفل في نهر النيل بشارع كورنيش النيل الشرقي دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق "وليد أحمد" 9 سنوات، تلميذ، يقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم، وجرى انتشال الجثة، ونقلت إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال والده "أحمد.ق.ا" 38 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية قرر أنه في أثناء استحمام نجله في نهر النيل، لعدم إجادته السباحة غرق به، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.