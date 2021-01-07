عاجل.. المرور: فتح طريقي الفيوم والإسكندرية الصحراوي

اعلنت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، فتح طريق «الفيوم، والاسكندرية الصحراوي»، أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت إغلاق 6 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية، من بينها الطريق الساحلي ومحمور الضبعة وطريق أسيوط والإسماعيلية والسويس.

وناشد ضباط الإدارة العامة للمرور، المواطنين لعدم التحرك على الطرق السريعة نهائيا، حتى انتهاء الشبورة، لعدم وقوع حوادث مرورية.

وفى وقت سباق، أهابت إدارة المرور بالمواطنين وقائدي السيارات، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، وجاءت كالتالي: «أنه في حالة العطل يجب على قائد المركبة تعطيل محركات السيارة.. وإيقافها أقصى يمين الطريق، والالتزام بالبقاء داخلها حتى لا تتعرض حياة المواطن للخطر.. ايضا اكدت على السائقين على تهدئة السرعة.. وإضاءة أضواء السيارة، وعدم إغلاق شبابيك السيارة وفتحها، لمنع تكوين بخار داخل السيارة، ما يزيد الوضع تعقيدا، ويساهم في صعوبة الرؤية».

وأكدت الإدارة على السائقين استخدام ماسحات الزجاج، وحذرت المواطنين من التوقف في الشبورة مهما كانت الظروف؛ لعدم التعرض للاصطدام من قائدي المركبات، الذين لا تساعدهم الأجواء من الرؤية، وتفادي التصادم.