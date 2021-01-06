«عشان متتحبسش فيهم».. تعرف على 11 طريقا تُغلق بسبب الشبورة المائية

إغلاق الطرق بفضل الشبورة الصباحية التي تصل لحد الضباب، قد يعرض البعض للوقوف بالساعات حتى انقشاعها، حتى لا يتعرضوا للحوادث التي تقع يوميا.

ووفقا لـ «الهيئة العامة للأرصاد الجوية»، فإن هناك تحذيرات من انتشار الشبورة الصباحية على معظم أنحاء الجمهورية، والتي تصل حد الضباب، في الفترة من الخميس 7 يناير حتى الاثنين 11 من الشهر ذاته.

وتقدم «الوطن» لقرائها أبرز الطرق التي تشهد إغلاقا، حتى لا يكونوا عرضة للوقوف بالساعات، في انتظار افتتاحها أمام حركة السير.

طريق الإسكندرية الصحراوي

يعتبر طريق الإسكندرية الصحراوي في مقدمة الطرق التي تعلن المرور غلقها يوميا، بسبب الشبورة المائية التي تحجب الرؤية عن قائدي السيارات، حفاظا على أرواح المسافرين، ومنع حدوث أي حوادث سير.

وتضطر المرور لاصطفاف العشرات من السيارات على الطريق، في انتظار انقشاع الشبورة المائية وفتح الطريق، ليتمكنوا من السفر من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس.

طرق أسوان والعلمين وأسيوط والكريمات

وبشكل يومي منذ بدء نزول الشبورة، والإدارة العامة للمرور تعلن غلق عدة طرق، من بينها «أسيوط، والعلمين الصحراوي، والكريمات، ومصر- أسوان الزراعي من كمين المالطية حتى كمين الرحمانية، والفيوم»، وذلك لكثافة الشبورة المائية.

ويشهد الطريق القديم والجديد من كمين عيون موسى حتى كمين أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء، إغلاقا كاملا أمام حركة السير، منعا للحوادث.

طريق الإسماعيلية

ومن بين الطرق الذي تشهد حالة إغلاق تام خلال ساعات الشبورة طريق الإسماعيلية حتى الكيلو 86، ولا يفتح حتى تتحسن الرؤية، وكذلك الحال طريق العين السخنة.

محور 30 يونيو

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن إغلاق محور 30 يونيو في الاتجاهين القادمين من وإلى الإسماعيلية والسويس، أمام حركة المرور، بسبب الشبورة التي وصلت لحد الضباب.

طريق بلبيس الصحراوي

وأغلق طريق بلبيس الصحراوي، مثل «الشيخ فضل»، المتجه لرأس غارب؛ إذ تمكنت الشبورة من السيطرة على الطريقين بالكامل حتى ساعات الصباح الأولى.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، نشرت سيارات إغاثة على الطرق والمحاور لمساعدة قائدي السيارات في حالة تعرضهم لحوادث بسبب الشبورة المائية، وخصصت رقم 01221110000، لمساعدة السائقين.

وخاطبت الإدارة العامة للمرور، جميع الضباط بالتأكيد على المواطنين، بعدم التحرك على الطريق نهائيا حتى انتهاء الشبورة، لعدم وقوع حوادث مرورية.