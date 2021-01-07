الأزهري هيثم شعبان يفوز بأفضل بحث علمي لعام 2020 في أبحاث الجينوم

فاز الدكتور هيثم شعبان، بأفضل بحث علمي لعام 2020، في أبحاث الجينوم؛ إذ استطاع العالم المصري وفريقه البحثي من بناء ميكروسكوب ضوئي عالي الدقة والوضوح، يُمكّنه من رؤية الـDNA بالكامل داخل الخلايا البشرية بدقة تكبير عالية جدا ولمدة طويلة، مع رصد حركتها في الخلايا الحية.

وهنأ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، الدكتور هيثم أحمد شعبان، بفوزه بأفضل بحث علمي لعام 2020، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدا أن هذا البحث سيساعد العلماء الذين يعملون على الأمراض الوراثية، والسرطان بشكل غير مسبوق، ما يعد قفزه علمية هائلة في تاريخ الأبحاث العلمية.

وأشار «شومان» إلى أن البحث نشر في مجلة «Science Advances»، متابعا: «هيثم حاصل على بكالوريوس الفيزياء الحيوية كلية العلوم جامعة الأزهر، ويعمل حاليا باحث في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان».

وأوضح وكيل الأزهر الأسبق، أن الدكتور هيثم كان باحثا بعد الدكتوراة في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز، وفي عام 2015 حصل على دكتوراة مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، كما عين باحثا دائما في المركز القومي للبحوث في مصر.

واختتم شومان تهنئته للدكتور هيثم، قائلا: «عاش الأزهر، وإن شاء الله في الطريق إلى نوبل، ألف مبروك لعلماء مصر».

عالم الجينوم

ونشر بحث الدكتور هيثم شعبان، الباحث في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان السويسرية، في مجلة Genome Biology، التي تعد من أهم المجلات العلمية في علم الجينوم، ويقدم البحث لأول مره تقنية لمشاهدة حركة الجينوم في الخلية البشرية الحية بدقة نانومترية، وتم تطوير هذه التقنية بدمج الميكروسكوب الضوئي الفلوريسيني بإحدى طرق الذكاء الاصطناعي لرسم خريطة للتفاعلات الديناميكية المادة الوراثية، وتفاعلها مع البروتينات المصاحبة لها.