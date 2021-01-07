الإسكان توضح نظام سداد قيمة وحدات «الاجتماعي»

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير مسكن لكل مواطن مصري، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به.

وعقب الإعلان عن الطرح الجديد، يستلزم على المواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، بالذهاب إلى أقرب مكتب بريد مميكن، لشراء كراسة الشروط، المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، ثم سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات أون لاين، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويستغرق الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة، مدة لا تقل عن شهر، وهي المدة التي تستغرقها عمليتي الفرز والاستعلام، وذلك وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد.

نظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاما

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ هدف الصندوق الرئيسي توفير وحدة سكنية لكل مواطن يستحق الحصول عليها، لذلك عند زيادة الإقبال على طرح معين، يتم اتباع نظام الأولوية، كما حددها الصندوق.

وعن طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق، أشارت عبدالحميد، إلى أنّ السداد يتم بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاما.

وبالنسبة للحد الأقصى لقسط التمويل، أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّه لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، وتتم عملية الحساب وفقا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

وأكدت عبدالحميد، أهمية أن يلتزم العميل الفائز بوحدة سكنية، باستخدامها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.