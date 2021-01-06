هل يجوز استبدال الوحدات السكنية؟.. «الإسكان» تجيب

من حين لآخر، تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

ويتم تسليم تلك الوحدات كاملة التشطيب، خلال مدة أقصاها 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح، ويأتى ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتى تهدف إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته فى إمتلاك مسكن خاص به.

ولكن هناك أسئلة عدة تبادر إلى أذهان المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات المطروحة، ويريدون الإجابة عليها.

من ضمن تلك الأسئلة المتكررة، السؤال عن إمكانية استبدال الوحدات السكنية، من قبل الحاصلين عليها.

وكانت الإجابة، أن هناك إمكانية لاستبدال الوحدات السكنية، ولكن بتطبيق شروط معينة، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

الرئيس التنفيذى للصندوق: التبديل يقتصر على أن يتم داخل المدينة الواحدة

وأوضحت الرئيس التنيفذى للصندوق، أن الخطوات تكمن فى: لا بد أن يكون الوحدات السكنية المطلوب تبديلها فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وأن التبديل يقتصر على أن يتم داخل المدينة الواحدة.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه يجب على الراغبين فى عملية تبديل الوحدات السكنية الحصول على موافقة البنوك أولا الممولة للوحدات، وتبديل الوحدات السكنية يقتصر أيضا على أن تكون فى نفس الإعلان الواحد بيحث يكون سعر الشقة واحد.

وعلى الراغبين فى استبدال الوحدات كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى للصندوق.

ويوفر الصندوق أيضا إمكانية التحويل من المدينة المتقدم إليها العميل إلى مدينة أخرى يتوفر بها وحدات سكنية، من خلال ملء إستمارة طلب تحويل، وأخيرا سحب مقدم الحجز والتقديم في إعلان آخر.

ويتيح الصندوق أيضا خيارات عدة، لمن لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية، تتضمن فى بناء وحدات أخرى حالة وجود أراض متاحة داخل المدينة المتقدم عليها العملاء غير المقبولين.