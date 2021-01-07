«شاهدها في فيديو إباحي».. القصة الكاملة لطعن ربة منزل على يد زوجها

كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط الإدارة العامة للمباحث بالقاهرة والجهات القضائية، عن تفاصيل الكاملة لواقعة الشروع في قتل سيدة على يد زوجها بعد أن شاهدها في فيديو إباحي مدته 6 دقائق وتظهر فيه أثناء ممارسة الجنس مع صديقه في منطقة مصر القديمة.

التحريات: المتهم كان محبوسا في قضية مخدرات

ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أن المتهم، عامل، 36 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وتم حبسه لمدة 3 سنوات فيها، وعقب خروجه من السجن وأثناء جلوسه مع عدد من أصدقائه لمشاهدة الأفلام الإباحية شاهد مقطع فيديو إباحي كانت بطلته «زوجته»، وتظهر مع أحد من أصدقائه مستغلين وجوده في السجن، فتوجه إلى المنزل وأمسك السكين وسدد لها 3 طعنات في البطن والصدر إلا أن الجيران فضوا المشاجرة ونقلوا المجني عليها إلى المستشفى.

محضر زنا

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن الجيران أبلغوا الشرطة بالحادث، فتوجهت قوة أمنية من المباحث وألقت القبض على الزوج، وحرزت سلاح الجريمة - سكينا - واتهم الزوج زوجته بالزنا وقدم مقطع الفيديو للجهات المختصة التي قررت عرضه على الجهات الفنية لفحصه.

وكشفت التحريات واعترافات المتهم أنه متزوج منذ قرابة 6 سنوات من المجني عليها ولديه طفل، وأنه عقب زواجه تم إلقاء القبض عليه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة - الحشيش - وصدر له قرار بحبسه لمدة 3 سنوات وعقب خروجه من محبسه فوجئ بمقطع فيديو إباحي لزوجته مع صديقه، فحاول الانتقام منها وشرع في قتلها.

حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، قررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات ونسبت له تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليها - الزوجة - لمناقشتها حول ملابسات الواقعة، وتم عرض المتهم على قاضي المعارضات الذي قرر حبسه لمدة 15 يوما على ذمة القضية.