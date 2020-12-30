وفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في مصر القديمة: «اتغدر بيه»

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني، متأثرا بإصابته بطلق ناري في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إخطارا من مستشفى قصر العيني القديم، بوصول شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري، ودخوله غرفة العناية المركزة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بالقسم، إلى المستشفى، وتبين أن حالة المجني عليه الصحية لا تسمح بسؤاله.

خلافات وتربص

انتقل ضباط المباحث، إلى مسرح الجريمة، وتوصلت التحريات، إلى أن أحد الأشخاص أطلق النيران تجاه المجني عليه، من سلاح غير مرخص، وأن خلافات سابقة بينهما تجددت يوم الواقعة، وتربص على إثرها المتهم بالمجني عليه، وأطلق صوبه عيار ناري من سلاح في حيازته، وتمكن من الهرب.

نعم أطلقت النار

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بإصابه المجني عليه، بسبب وجود خلافات سابقة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وأمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، للفحص وإرسال تقرير حول كونه السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه.

واستعلمت النيابة العامة، من مستشفى قصر العيني، عن الحاله الصحية للمجني عليه، للاستماع إلى أقواله، لكن حالته الصحية لم تكن تسمح.

إخطار بالوفاة

تلقت النيابة العامة، صباح اليوم، إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوفاة الشاب، متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الطب الشرعي، تحت تصرف النيابة التي قررت التشريح، لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.