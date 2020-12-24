إنشاء قرية تراثية تحاكي مصر القديمة بمنطقة السوق التجاري في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجري حاليا دراسة إنشاء قرية تراثية في منطقة السوق التجاري القديم، تقدم به كبار المستثمرين بالمدينة، ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة السوق التجاري القديم.

وأكد أن المشروع يتضمن إنشاء نموذج محاكاة لعدد من الشوارع والأحياء لمصر القديمة، مثل حي الغورية، وشارع المعز، والناصر قلاوون، وقلعة محمد على، وحى الأزهر.

وتابع أن القرية تتضمن متحفا للآثار الإسلامية، وعددا من المآذن التي تمثل مختلف العصور، إضافة إلى عدد من البازارات والمطاعم، ومسرح مكشوف، ونافورة كبرى، وشلالات مياه، ويجري تصميمهم بما يتماشى مع النسق البنائي لمسجد الصحابة.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيحول المنطقة إلى نموذج محاكاة حقيقي من عبق التاريخ، ما يعد إضافة حقيقية ومؤثرة للقطاع السياحي بالمدينة، لكونه لونًا جديدًا من السياحة الثقافية و الترفيهية.

جدير بالذكر أنه جرى تطوير منطقة السوق التجاري القديم بالمرحلة الأولى، التي تضمنت وضع بوابات بمداخل ومخارج السوق وتغير شكل المحلات وإنشاء برجولة ضخمه متعددة الأغراض ومعرض كتاب ومرسم ومعرضا للفنون التشكيلية وكشك موسيقي لجذب السائحين، إضافة إلى انشاء مسجد الصحابة.

ويحتوي مسجد الصحابة على زخارف وتصميمات تمزج بين عدة أنماط معمارية مختلفة بين الطراز العثماني والمملوكي والفاطمي، فضلاً عن التكنولوجيا التي تظهر في تصميمه، ويضم شاشات تليفزيونية كبيرة مثبتة على أعمدة المسجد من الداخل، لنقل صورة الخطيب للمصلين في الصفوف الخلفية لأن المسجد يستوعب نحو 6 آلاف مصل.

ولم يؤسس المسجد ليكون مكانًا للصلاة فقط، وإنما ليكون منارة ثقافية، فهو يضم مكتبة إسلامية تعليمية، تضم إصدارات ومطبوعات بالعديد من اللغات الأجنبية، وبه أئمة ودعاة معتمدون من وزارة الأوقاف، يتحدثون 3 لغات مختلفة إلى جانب العربية، وهى الإنجليزية والفرنسية والروسية، يحرصون على أن يجيبوا على كل أسئلة السياح حول الدين الإسلامى، كما يصححون لهم المفاهيم الخاطئة عنه ويتحدثون معهم عن سماحة الإسلام.