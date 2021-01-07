اصرف لي منحة العمالة غير المنتظمة يا وزير القوى العاملة

أنا شاب ليس لدي عمل ثابت أعيش منه أو أنفق منه على والدتي المريضة، وللأسف لم تساعدني ظروفي لدخول مدرسة، فحصلت على شهادة محو الأمية، وأحاول أن أكمل دراستي، فأدرس حاليا في الصف الثالث الإعدادي.

سعيت كثيرا للحصول على عمل ثابت غير أني لم أوفق، فعملت في المعمار، وعامل في كافيه، وحين سمعت عن منحة العمالة غير المنتظمة التي وفرتها الدولة لمساعدة العمالة في ظل انتشار فيروس كورونا، تقدمت وسجلت اسمي على الإنترنت، لكن لم أحصل على شيء، وعندما تظلمت قالوا إنّي سجلت على موقع غير تابع لمجلس الوزراء.

أناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، التكرم بصرف المنحة لي حتى أستطيع مواجهة أعباء الحياة.

م. د. ع

كوم حمادة – البحيرة