بريد الوطن.. حديقة لأهالي منطقة المساكن يا محافظ قنا

نحن سكان منطقة المساكن خلف مسجد ليلة القدر ومنطقة محكمة الأسرة بمحافظة قنا، سبق أن زارنا المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان العام الماضى، وطلبنا منه إنشاء حديقة عامة كمتنفس لأهالى المنطقة، ووافق سيادته، وتم نشر الموافقة فى الصحف المحلية بحضور رئيس مجلس مدينة قنا الحالى، وبالفعل تم نقل البلدورات المخصصة للحديقة، ثم حدثت حركة تغيير المحافظين، وتحولت المنطقة المخصصة للحديقة إلى منطقة تجميع مخلفات، وانتشرت القمامة والكلاب الضالة، لذلك نناشد السيد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إعادة إحياء مشروع الحديقة، ورفع كفاءة منطقة المساكن وشارع المحكمة وشارع مستودع الأنابيب.

محمد حنفى سليمان - قنا

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