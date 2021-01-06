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محمود مسلم

بريد الوطن.. خواطر

كتب:

بريد الوطن
09:07 م | الأربعاء 06 يناير 2021
خواطر

خواطر

انتظرتك كثيراً ولم تأتِ

لا شىء يبدد الصمت حولى

سوى دقات قلبى الغافى

وحيداً أدافع برودة الوحدة فى شرفة العمر

أحدق شارداً بالطريق المغبر

وأنا أرتشف ذكريات أحلامى الدافئة

كم هى قاسية سنوات الانتظار

وتلك اللحظات التى يهاجمنى فيها اليأس

ليغوينى بنبذ العهد

عهد قطعته لنفسى بأنك ستعود

تعاقب على الربيع ليزيل ما تراكم حولى من رماد الشتاء

يهاجمنى الزمن فيغير ملامح وجهى

ويعيد صبغ ألوانى وحفر تجاعيد آلامى الغائرة

لعلّى لا أعرفنى فأمل الانتظار

لكنى ما زلت أخبئ وجهى القديم

بين أحلامى الغافية

فى خزانة ذكرياتى العتيقة

                                                           طاهر الحسينى 

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