بريد الوطن.. خواطر
كتب:
بريد الوطن
09:07 م | الأربعاء 06 يناير 2021
خواطر
انتظرتك كثيراً ولم تأتِ
لا شىء يبدد الصمت حولى
سوى دقات قلبى الغافى
وحيداً أدافع برودة الوحدة فى شرفة العمر
أحدق شارداً بالطريق المغبر
وأنا أرتشف ذكريات أحلامى الدافئة
كم هى قاسية سنوات الانتظار
وتلك اللحظات التى يهاجمنى فيها اليأس
ليغوينى بنبذ العهد
عهد قطعته لنفسى بأنك ستعود
تعاقب على الربيع ليزيل ما تراكم حولى من رماد الشتاء
يهاجمنى الزمن فيغير ملامح وجهى
ويعيد صبغ ألوانى وحفر تجاعيد آلامى الغائرة
لعلّى لا أعرفنى فأمل الانتظار
لكنى ما زلت أخبئ وجهى القديم
بين أحلامى الغافية
فى خزانة ذكرياتى العتيقة
طاهر الحسينى
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