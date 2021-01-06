بريد الوطن.. خواطر

انتظرتك كثيراً ولم تأتِ

لا شىء يبدد الصمت حولى

سوى دقات قلبى الغافى

وحيداً أدافع برودة الوحدة فى شرفة العمر

أحدق شارداً بالطريق المغبر

وأنا أرتشف ذكريات أحلامى الدافئة

كم هى قاسية سنوات الانتظار

وتلك اللحظات التى يهاجمنى فيها اليأس

ليغوينى بنبذ العهد

عهد قطعته لنفسى بأنك ستعود

تعاقب على الربيع ليزيل ما تراكم حولى من رماد الشتاء

يهاجمنى الزمن فيغير ملامح وجهى

ويعيد صبغ ألوانى وحفر تجاعيد آلامى الغائرة

لعلّى لا أعرفنى فأمل الانتظار

لكنى ما زلت أخبئ وجهى القديم

بين أحلامى الغافية

فى خزانة ذكرياتى العتيقة

طاهر الحسينى

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