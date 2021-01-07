قراران جمهوريان للبرلمان في الساعات المقبلة.. تعرف عليهما 

استعد مجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد الذين سيصدر لهم قرار رئاسي بالتعيين، لاستخراج كارنيهات العضوية لبرلمان 2021. يأتي ذلك في الوقت الذي استخرج فيه أغلبية النواب المنتخبين على المقاعد الفردية والقائمة كارنيهات العضوية على مدار الأسبوعيين الماضيين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارين هامين خلال الساعات المقبلة، وسيتم نشرهما في الجريدة الرسمية وهما قرار بتعيين نحو 28 نائبا من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، وقرار آخر بدعوة المجلس الجديد للانعقاد لبدء الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وينتهي الفصل التشريعي الأول بعد غد السبت، بعد استكمال مدته الكاملة وهي 5 سنوات.

ويغادر النواب الحاليين والذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالمقعد النيابي في البرلمان الجديد، أو لم يخوضوا الانتخابات، ليحل بدلا منهم نواب برلمان 2021.

الإجراءات الاحترازية

عززت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي كل الإجراءات الاحترازية لاستقبال اعضاء مجلس النواب 2021، وتم تعقيم كل أروقة المجلس استعدادا لانطلاق أعماله خلال الساعات القادمة.

كما تم مراجعة كل الاستعدادات اللوجيستية لعقد الجلسة الإجرائية في الفصل التشريعي الجديد، والتي ستشهد أداء اليمين الدستوري للنواب الجدد، وانتخابات هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين، ويعقبها إجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس وعددها 25 لجنة برلمانية.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إن وجود العديد من الخبرات العلمية والاقتصادية والقانونية تحت قبة البرلمان سواء من النواب المنتخبين أو الذين سيصدر لهم قرار بالتعيين من رئيس الجمهورية، يصعب من بورصة الترشيحات في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والتي تتضمن اختيار رئيسا لكل لجنة برلمانية ووكيلين وأمينا للسر.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اللجان النوعية منافسة شرسة من بين نواب حزب مستقبل وطن والحائز على الأغلبية العددية وباقي النواب سواء من المستقلين أو المعينيين - حسبما صرحت مصادر برلمانية.

ويتألف مجلس النواب الجديد من 596 نائبا، من بينهم 568 نائبا منتخبا بنظام القائمة والفردي بواقع 284 مقعدا لكل منهم، بالإضافة إلى 28 مقعدا يشغلهم النواب المعينيين بقرار جمهوري.