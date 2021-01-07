تعرف على 15 سيدة بقائمة تعيينات مجلس النواب.. رائدات أعمال وإعلاميات

حظت نسبة التعيينات فى مجلس النواب، والتى ستصدر بقرار من رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة، بتواجد كتلة مميزة من النساء أصحاب الخبرات فى المجالات المختلفة وتحديدا فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والفنون والإعلام.

ضمت القائمة نحو 15 سيدة، وهن درية شرف الدين وعبلة الألفى ونيفين الطاهرى ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة الشناوى وأية مدنى ونادية السعدنى وجيهان زكى ودينا أحمد إسماعيل وسحر عطية.

وأتاحت التعديلات على قانون مجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية بتعيين نسبة 5%من نواب المجلس، على أن يكون نصفهم من النساء.

وبموجب قائمة النائبات المعينات ترتفع نسبة النائبات تحت قبة البرلمان لنحو 161 نائبة، وهى النسبة الأكبر فى تاريخ الحياة النيابية، بواقع 146 منتخبة بواقع 142 نائبة فزن بمقاعد القائمة، و4 نائبات حظين بمقاعد الفردى، ويشار إلى أن عدد نائبات برلمان 2015 قدر بنحو 89 سيدة .

وكانت القيادة السياسية قد أولت اهتماما كبيرا بوجود المرأة فى العمل السياسى، وتضمنت التعديلات على قانون مجلس النواب، تواجدا مناسبا للمرأة تحت قبة البرلمان، من خلال تشكيل القوائم الانتخابية والتى قسمت لنحو أربع قوائم، وحظت القائمتان الممثلتان بواقع 42 نائبا، بنحو 21 مقعدا مخصصا للمرأة على الأقل، كما حظت المرأة فى القائمتين الممثلتين بنحو 100 نائب، بتخصيص 50 مقعدا للمرأة.

ويشار إلى أن مجلس النواب الجديد يشهد وجود 3 مذيعات من أبناء التلفزيون المصرى، وهن رائدة الإعلام المصرى الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، والمذيعة هند رشاد والمذيعة دينا عبدالكريم.