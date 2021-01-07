جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك والقطع الذهبية

تمكن رجال الجمارك، الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عددا من السبائك والقطع الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم «68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، و1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون، و111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك، و207 لسنة 2020»، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فيى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا، اشتبه عماد صلاح، مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من الكونغو .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، ومررت حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، بمعرفة الأستاذ عماد جاب الله، مأمور الفحص، فتأكد الاشتباه.

وشكلت لجنة من أحمد مجاهد، مأمور الجمرك، تحت إشراف أميرة طلبة وحازم ياسين، مشرفي الصالة لتفتيش حقائبه، فتبين وجود عددا من السبائك والقطع الذهبية مخبأة داخل ثمار الأفوكادو وأكياس السكر بوزن 4 كيلو جرامات.

وقرر الأستاذ عبدالعال نعمان، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية كافة، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.