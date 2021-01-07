«الوطنية للإعلام اللبناني» تنفي إصابة فيروز بكورونا: لديها عوارض عادية

استنكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، ما نُسب إليها بشأن إصابة الفنانة اللبنانية فيروز بفيروس كورونا، بعد تداول النبأ عبر تطبيق واتس آب.

وأصدرت الوكالة بيانا، جاء نصه كالآتي: «تتداول مجموعات واتساب خبرا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي».

وأضافت الوكالة في بيانها: «هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح».

وتعيش الفنانة فيروز المُلقبة بـ«جارة القمر»، حالة من الحزن الشديد علي رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الذي وافته المنية، الاثنين الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفنانة اللبنانية فيروز مقطعا مؤثرا، يتضمن لقطات للموسيقار إلياس الرحباني ممزوجا بموسيقي لأغنية «هجروا الأحبة الحارة»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتفاعل متابعو الصفحة مع المقطع المنشور وتداولوه علي نطاق واسع.